Roma, scoppia la rissa a Trastevere: 16enne ferito (Di domenica 12 marzo 2023) Roma – Quello che sarebbe dovuto essere un normale sabato sera, in uno dei quartieri più belli di Roma, si è trasformato in un momento di rissa e violenza. Protagonisti della vicenda alcuni giovanissimi, circa una ventina, che la scorsa notte si sono picchiati su un tratto di via della Scala a Trastevere. Ad avere la peggio è stato uno studente di 16 anni. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito di Roma. A dare l'allarme, clienti e ristoratori del quartiere che hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto avrebbero trovato il giovane con ferite alla bocca. Le indagini sono in corso.

