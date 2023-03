Roma Sassuolo, Sky o Dazn? Orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 12 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova attesissima partita di serie A che vede sfidare i Giallorossi contro il Sassuolo. La partita sarà decisiva perché a questo punto del campionato ogni punto acquisito o perso fa la differenza in classifica. Ecco dove seguire il match e quali saranno le formazioni delle due squadre in campo. Orario e quando si gioca Roma Sassuolo Per la squadra della città capitolina è un periodo impegnativo perché questo è il loro terzo impegno consecutivo tra coppe e campionato. La Roma giocherà la partita in casa e sarà decisiva per definire i posti in classifica. Il big match si terrà domenica 12 marzo alle ore 18 allo Stadio Olimpico. All’andata c’è stato un pareggio e i giallorossi potrebbero essere particolarmente agguerriti per aggiudicarsi un posto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova attesissima partita di serie A che vede sfidare i Giallorossi contro il. La partita sarà decisiva perché a questo punto del campionato ogni punto acquisito o perso fa la differenza in classifica. Eccoseguire il match e quali saranno ledelle due squadre in campo.e quando si giocaPer la squadra della città capitolina è un periodo impegnativo perché questo è il loro terzo impegno consecutivo tra coppe e campionato. Lagiocherà la partita in casa e sarà decisiva per definire i posti in classifica. Il big match si terrà domenica 12 marzo alle ore 18 allo Stadio Olimpico. All’andata c’è stato un pareggio e i giallorossi potrebbero essere particolarmente agguerriti per aggiudicarsi un posto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Roma-Sassuolo ?? - AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - sportface2016 : +++La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della #Roma: due giornate di squalifica per Josè #Mourinho ch… - Boboj29 : La 26 giornata oggi h 12,30 Lecce-Torino,i salentini cercano punti salvezza h 15 Cremonese-Fiorentina,seconda vitto… - infoitsport : Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo: Dybala davanti, Matic con Wijnaldum -