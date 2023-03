Roma-Sassuolo, pañolada dei tifosi giallorossi: segno di protesta contro la squalifica di Mourinho (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la conferma della squalifica di due turni inflitta a Josè Mourinho, i tifosi della Roma hanno voluto manifestare la propria vicinanza al tecnico giallorosso nel corso del match della ventiseiesima giornata di Serie A contro il Sassuolo. I sostenitori del club capitolino, infatti, hanno messo in scena sulla tribuna Tevere e Montemario una pañolada di protesta contro la sanzione verso l’allenatore portoghese, ricevuta in seguito al battibecco di Cremona con il quarto uomo Serra. Presenti anche molti striscioni esibiti dai tifosi a partire dalla Curva Sud. “Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho”, scrive il Gruppo Roma. Mentre in Tevere ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la conferma delladi due turni inflitta a Josè, idellahanno voluto manifestare la propria vicinanza al tecnico giallorosso nel corso del match della ventiseiesima giornata di Serie Ail. I sostenitori del club capitolino, infatti, hanno messo in scena sulla tribuna Tevere e Montemario unadila sanzione verso l’allenatore portoghese, ricevuta in seguito al battibecco di Cremona con il quarto uomo Serra. Presenti anche molti striscioni esibiti daia partire dalla Curva Sud. “Chiunque difende i colori diè nostro alleato. Daje”, scrive il Gruppo. Mentre in Tevere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Roma-Sassuolo ?? - ASRomaEN : Back to league action this evening…?? ?? Sassuolo ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - manuel_ish : Il telecronista DAZN in lutto per il Sassuolo che va in doppio vantaggio sulla Roma, perchè? #RomaSassuolo - CMercatoNews : #Mourinho, squalificato, in tribuna: al suo posto #Foti ?? Appena 20 minuti e il #Sassuolo si porta sul 2-0 all'Oli… -