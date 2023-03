Roma-Sassuolo LIVE 1-2: Zalewski accorcia le distanze (Di domenica 12 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico, Roma e Sassuolo si affrontano per la 26esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 26esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Roma-Sassuolo ?? - ASRomaEN : Back to league action this evening…?? ?? Sassuolo ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - tryu657u6i : ??AS Roma VS Sassuolo?? - MikyCarter84 : Perché non mandare un arbitro di Ravenna ad arbitrare Roma-Sassuolo? Cosa potrà mai succedere? #RomaSassuolo -