Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Alle ore 18 la sfida in Serie A tra Roma e Sassuolo, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mourinho e Dionisi.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. Mourinho

Sassuolo: Consigli, Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang, Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurentié. All. Dionisi

Roma - Sassuolo, le probabili formazioni

Alle ore 18 la sfida in Serie A tra Roma e Sassuolo, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mourinho e Dionisi.

In Serie A si parte alle 12.30 con Lecce - Udinese quindi due incontri alle 15 ovvero Cremonese - Fiorentina e Verona - Monza quindi Roma - Sassuolo alle 18 e Juventus - Sampdoria alle 20.45.

Dopo aver bloccato due big come Roma e Atalanta, i salentini sono invece reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Inter.

Mourinho pesca dalla Primavera: convocato il classe 2004 Pisilli

Il giovane centrocampista si è allenato con la prima squadra ed è stato chiamato per l'emergenza nel reparto Contro il Sassuolo Niccolò Pisilli, tra i principali protagonisti della Roma Primavera.

Roma-Sassuolo, i precedenti

Sarà la sfida numero 20 tra Roma e Sassuolo. I 19 precedenti sono stati registrati tutti in Massima Divisione con 9 successi giallorossi, 9 pareggi e 1 vittoria dei neroverdi. 36 i gol.