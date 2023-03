Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di domenica 12 marzo 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo, match valevole per la 26° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Prenna, e dal quarto uomo Giua. VAR e AVAR saranno rispettivamente Pairetto e Nasca. Calcio d’inizio ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Reduce dai successi casalinghi contro Juventus e Real Sociedad, la Roma vuole continuare la scalata alla zona Champions, e proverà quest’oggi a centrare altri tre punti importanti. Attualmente in quarta posizione, gli uomini di Mourinho hanno la grande opportunità di superare la Lazio fermata sullo 0-0 a Bologna, e l’Inter al secondo posto sconfitto dallo Spezia. Con Pellegrini e Belotti assenti, il tecnico portoghese si affiderà ad El Shaarawy in coppia con Abraham ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 marzo 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 26° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Prenna, e dal quarto uomo Giua. VAR e AVAR saranno rispettivamente Pairetto e Nasca. Calcio d’inizio ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Reduce dai successi casalinghi contro Juventus e Real Sociedad, lavuole continuare la scalata alla zona Champions, e proverà quest’oggi a centrare altri tre punti importanti. Attualmente in quarta posizione, gli uomini di Mourinho hanno la grande opportunità di superare la Lazio fermata sullo 0-0 a Bologna, e l’Inter al secondo posto sconfitto dallo Spezia. Con Pellegrini e Belotti assenti, il tecnico portoghese si affiderà ad El Shaarawy in coppia con Abraham ...

