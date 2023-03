Roma - Sassuolo, la panolada dei tifosi giallorossi contro la squalifica di Mourinho (Di domenica 12 marzo 2023) Per Roma - Sassuolo all'Olimpico José Mourinho non è in panchina, ma i tifosi lo acclamano lo stesso. Durante la lettura delle formazioni lo speaker ricorda che in panchina c'è Salvatore Foti, ma poi ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) Perall'Olimpico Josénon è in panchina, ma ilo acclamano lo stesso. Durante la lettura delle formazioni lo speaker ricorda che in panchina c'è Salvatore Foti, ma poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Roma-Sassuolo ?? - ASRomaEN : Back to league action this evening…?? ?? Sassuolo ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - mudhaher6 : RT @_GIFN: 13 | GOAL: Roma 0-1 Sassuolo (Lauriente) - _GIFN : 13 | GOAL: Roma 0-1 Sassuolo (Lauriente) -