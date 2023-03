Roma-Sassuolo 3-4 | giallorossi k o e frenata Champions

(Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 4-3 lain un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Con i capitolini privi dello squalificato Mourinho, assente in panchina, gli ospiti aprono le danze con la doppietta di Laurentié, a segno al 13' e al 18', Zalewski al 26' accorcia le distanze. Nel recupero del primo tempo l'arbitro Fabbri espelle Kumbulla per un calcio in area a Berardi e assegna anche il rigore. Dagli 11 metri il capitano neroverde segna il 3-1 con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa entra Dybala e al 50' riapre la partita, al 75' Pinamonti firma il quarto gol degli emiliani; nel recupero, al 95', Wijnaldum fissa il risultato sul 3-4 finale. In classifica irestano fermi a quota 47 in quarta posizione insieme al Milan, mentre il ...

... poco prima della sfida contro ilin segno di protesta. Striscione in favore dello 'special one' anche da parte della Curva Sud. 'Chiunque difende i colori diè un nostro alleato. Daje ...AGI - Reduce dalla bella vittoria in Europa League con la Real Sociedad, lacompie un brusco passo indietro tornando a perdere in campionato per mano di un ottimo. I neroverdi espugnano l'Olimpico 4 - 3 grazie alla super doppietta di Laurentié e ai sigilli di ...Allo stadio Olimpico trafinisce con la vittoria per 4 - 3 dei neroverdi. Nellabrilla solo Dybala, Zalewski è più che sufficiente, Kumbulla merita 3 in pagella. Nelsuper Laurienté, molto bene ...

ROMA (ITALPRESS) – La Roma in 10 uomini dal 45' perde in casa 4-3 contro il Sassuolo nella prima di due gare (l’altra sarà il derby) senza Josè Mourinho in panchina. In un Olimpico infuocato, tra ...Prepartita di Emiliano Tomasini e Andrea Gonini, diretta testuale di Emiliano Tomasini Fonte: dall'inviato all'Olimpico Marco Rossi Mercanti foto di Lorenzo Consorti Dopo il bel successo in Europa Lea ...