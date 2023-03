Roma-Sassuolo 3-4 | giallorossi k o e frenata Champions

(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilsconfigge 4-3 lain un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Con i capitolini privi dello squalificato Mourinho, assente in panchina, gli ospiti aprono le danze con la doppietta di Laurentié, a segno al 13? e al 18?, Zalewski al 26? accorcia le distanze. Nel recupero del primo tempo l’arbitro Fabbri espelle Kumbulla per un calcio in area a Berardi e assegna anche il rigore. Dagli 11 metri il capitano neroverde segna il 3-1 con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa entra Dybala e al 50? riapre la partita, al 75? Pinamonti firma il quarto gol degli emiliani; nel recupero, al 95?, Wijnaldum fissa il risultato sul 3-4 finale. In classifica irestano fermi a quota 47 in quarta posizione insieme al Milan, mentre ilaggancia il ...

