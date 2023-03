Roma - Sassuolo 2 - 4 diretta: ora LIVE la partita di oggi (Di domenica 12 marzo 2023) La Roma cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per chiudere al meglio la settimana dopo i successi contro Juventus e Real Sociedad . La squadra giallorossa sfida all'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) Lacerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per chiudere al meglio la settimana dopo i successi contro Juventus e Real Sociedad . La squadra giallorossa sfida all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Roma-Sassuolo ?? - ASRomaEN : Back to league action this evening…?? ?? Sassuolo ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - Squawka_Live : ? 13' Roma 0-1 Sassuolo ? 18' Roma 0-2 Sassuolo ? 26' Roma 1-2 Sassuolo ? 45+3' Kumbulla sent off ? 45+4' Roma 1-3… - LaCittaSalerno : #seriea - Roma-Sassuolo 3-4, Berardi e soci stoppano i giallorossi Leggi qui --> - footyfullmatch : Full match: Roma vs Sassuolo -