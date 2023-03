Roma - Sassuolo 2 - 3 diretta: ora LIVE la partita di oggi (Di domenica 12 marzo 2023) La Roma cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per chiudere al meglio la settimana dopo i successi contro Juventus e Real Sociedad . La squadra giallorossa sfida all'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) Lacerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per chiudere al meglio la settimana dopo i successi contro Juventus e Real Sociedad . La squadra giallorossa sfida all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Roma-Sassuolo ?? - ASRomaEN : Back to league action this evening…?? ?? Sassuolo ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - OfficialASRoma : Ci vediamo tra poco all'Olimpico! ???? ????? Cancelli aperti dalle 15:30 #RomaSassuolo - pascal56314 : @zWilkiemNaSercu @OfficialASRoma Un arbitro che è di Ravenna, e dirige Roma Sassuolo qualche dubbio può sorgere.???? - Bubusuzza : RT @ufromthecity: ma il telecronista di dazn ha giocato la casa sull’1 della Roma? altrimenti non si spiega questa depressione in telecron… -