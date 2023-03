Roma, l’Olimpico con Mourinho: pañolada e striscioni – VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) La protesta dello Stadio Olimpico di Roma dopo la squalifica di due giornate a José Mourinho. Tutti i dettagli Lo Stadio Olimpico non ha preso bene la conferma della squalifica di José Mourinho. I tifosi della Roma, al fischio d’inizio della sfida contro il Sassuolo, hanno effettuato la pañolada in segno di protesta, sventolando dei fazzoletti bianchi. #RomaSassuolo: pañolada dell’Olimpico per #Mourinho ? @TheoCells pic.twitter.com/Acj0Vgokui— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) March 12, 2023 In Curva Sud è poi comparso uno striscione per l’allenatore portoghese che recitava: Chiunque difende i colori della Roma è nostro alleato. Daje Mourinho. Un messaggio chiaro da parte del popolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) La protesta dello Stadio Olimpico didopo la squalifica di due giornate a José. Tutti i dettagli Lo Stadio Olimpico non ha preso bene la conferma della squalifica di José. I tifosi della, al fischio d’inizio della sfida contro il Sassuolo, hanno effettuato lain segno di protesta, sventolando dei fazzoletti bianchi. #Sassuolo:delper #? @TheoCells pic.twitter.com/Acj0Vgokui— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) March 12, 2023 In Curva Sud è poi comparso uno striscione per l’allenatore portoghese che recitava: Chiunque difende i colori dellaè nostro alleato. Daje. Un messaggio chiaro da parte del popolo ...

