Roma, la Real Sociedad è in crisi: pari e rosso, non sa più vincere (Di domenica 12 marzo 2023) SPAGNA - Continua la crisi di risultati della Real Sociedad , che dopo il ko nell'andata degli ottavi di Europa League contro la Roma pareggia 1 - 1 in casa del Mallorca, orfano dell'ex Lazio Muriqi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) SPAGNA - Continua ladi risultati della, che dopo il ko nell'andata degli ottavi di Europa League contro lapareggia 1 - 1 in casa del Mallorca, orfano dell'ex Lazio Muriqi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Allenamento all'indomani di Roma-Real Sociedad 2-0 ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - angelomangiante : Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e o… - romanewseu : Verso l'Europa League, la #RealSociedad si fa rimontare in Liga ?? - Luxgraph : Real Sociedad, un pari verso la Roma: 1-1 in trasferta contro il Maiorca -