Roma, Kumbulla a Fabbri: “Berardi mi ha dato prima un calcio, perché dai rosso a me?” (Di domenica 12 marzo 2023) Il difensore della Roma, Marash Kumbulla, si è reso protagonista di un episodio di condotta violenta contro il Sassuolo, che ha provocato l’estrazione del cartellino rosso nei suoi confronti da parte dell’arbitro Fabbri. Appena dopo l’espulsione però l’albanese si è rivolto al direttore di gara, giustificando il suo gesto così: “Mi ha dato un calcio prima lui (Berardi) e dai il rosso a me?”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il difensore della, Marash, si è reso protagonista di un episodio di condotta violenta contro il Sassuolo, che ha provocato l’estrazione del cartellinonei suoi confronti da parte dell’arbitro. Appena dopo l’espulsione però l’albanese si è rivolto al direttore di gara, giustificando il suo gesto così: “Mi haunlui () e dai ila me?”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Roma che perde per la 2^ volta su 20 partite contro il #Sassuolo non è solo figlia della follia di #Kumbulla ch… - Squawka_Live : ? 13' Roma 0-1 Sassuolo ? 18' Roma 0-2 Sassuolo ? 26' Roma 1-2 Sassuolo ? 45+3' Kumbulla sent off ? 45+4' Roma 1-3… - Squawka_Live : ? 13' Roma 0-1 Sassuolo ? 18' Roma 0-2 Sassuolo ? 26' Roma 1-2 Sassuolo ? 45+3' Kumbulla sent off ? 45+4' Roma 1-3… - oscarvalle1984 : RT @gazzettanothanx: Conferma che: La #Roma ha fatto la partita della vita con noi, come tutti. Con un gran culo. I romanisti possono esser… - CalcioNews24 : Roma, Marelli: «Rosso giusto a Kumbulla» -