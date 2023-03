Roma ko in casa con il Sassuolo | senza Mourinho saltano i nervi

(Di domenica 12 marzo 2023) Dopo due vittorie di fila lacade 4-3 incontro il, manca l'aggancio al 2° posto dell'Inter e resta al 4° posto insieme al Milan, impegnato lunedì sera al Meazza contro la Salernitana. Terzo successo di fila invece per gli emiliani che agganciano il Monza al 12° posto. In avvio è Laurienté a prendersi la scena con una doppietta in cinque minuti, tra il 13' e il 18', dopo la pañolada a sostegno dell'allenatoresqualificato per due giornate. Accorcia Zalewski che beffa Consigli, prima dell'intervallo follia di Kumbulla: rosso dopo aver scalciato in area Berardi, che su rigore firma il 3-1. In avvio di ripresa magia del neoentrato Dybala, poker di Pinamonti e inutile guizzo finale di Wijnaldum, buono solo a fissare il punteggio finale. La gara inizia con la squadra di...

- Lain 10 uomini dal 45' perde in4 - 3 contro il Sassuolo nella prima di due gare (l'altra sarà il derby) senza Josè Mourinho in panchina. In un Olimpico infuocato, tra panolada di protesta e ...Lasi arrende incontro il Sassuolo al termine di una gara che definire rocambolesca è quasi riduttivo. Nel match dell'Olimpico succede praticamente di tutto ma a decidere la partita è senza ...Commenta per primoRui Patricio 5,5 : Due gol immediati, sui quali ha giusto le colpe di non aver svegliato il reparto davanti a lui. Non c'era abituato, almeno non in. Poi è bravo a deviare in angolo un tiro ...

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Sassuolo batte la Roma 4-3 all'Olimpico in un incontro della 26/a giornata, risultato che lascia i giallorossi al quinto posto mentre permette agli emiliani ...L'analisi del tecnico neroverde dopo il successo per 3-4 sui giallorossi all'Olimpico: oltre al francese, in gol Berardi e Pinamonti ...