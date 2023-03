Roma ko con il Sassuolo | aggancio Champions fallito

(Di domenica 12 marzo 2023) Psicodramma giallorosso. Ladi José Mourinho - oggi in tribuna perché squalificato - incassa una pesante sconfitta interna contro una delle migliori versioni stagionale del, che spesso e volentieri in casa delle "grandi" alza notevolmente l'asticella. I neroverdi sbancano l'Olimpico con un eloquente 3-4 grazie ai gol di tutto il tridente offensivo: prima la doppietta di Laurientè, sempre più centrale nel progetto di Alessio Dionisi, poi il rigore realizzato da Berardi e, dulcis in fundo, il quarto centro in campionato di Pinamonti, al quale capita non di rado di risvegliarsi quando vede giallorosso. A nulla servono la rete della speranza di Zalewsky, l'arcobaleno disegnato dal pittore Dybala, entrato solo nella ripresa a punteggio già compromesso (1-3), e il primo gol con la nuova maglia di Gini Wijnaldum. Lasi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - OfficialASRoma : La riapriamo con un gran gol di Zalewski! DAJE ROMA! #RomaSassuolo 1-2 - SeaWatchItaly : #Seabird ha avvistato l'imbarcazione in contatto con @alarm_phone. È pericolosamente sovraffollata e tra onde spave… - giuseppeguida2 : @wazzaCN @MatteoInter1996 @AmalaTV_ Catania fu 1 nel 2010, perché poi perdemmo con Roma samp e Juve. Quest'anno sono tante - antocoppola60 : RT @IlTeRzOsEnSo1: Con le belle giornate la rifaremo più spesso! Le farfalle della provincia di Roma!?? -

... in una rissaBerardi, tutt'altro che inattivo nel parapiglia, Kumbulla molla un calcio nella gamba del rivale; Fabbri, richiamato al Var, punisce l'albaneseil rosso e lail rigore. ...Il centro di soccorso marittimo di, spiega Sea Watch, aveva chiesto ai mercantili di coordinarsila Guardia costiera libica, ma Tripoli non ha voluto saperne. "Dopo aver chiamato il centro ......- Alarm Phone - è la ricostruzione della Guardia costiera italiana - segnalava al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di, a quello maltese e a quello libico una barcaa ...

Roma: silenzio stampa con Sassuolo e Lazio, all'Olimpico pañolada dei tifosi Calciomercato.com

Per sostenere l’allenatore, i tifosi sventoleranno dei fazzoletti bianchi, un tipico segno di protesta famoso soprattutto in Spagna. I tifosi della Roma, così come Mourinho, non ci stanno e… Leggi ...Tra pochi minuti Roma e Sassuolo scenderanno in campo ed è arrivato il momento di scoprire le formazioni ufficiali. Qualche cambio per Mourinho nelle formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo, mentr Dioni ...