(Di domenica 12 marzo 2023) Duenel giro di 24 ore, all’incrocio tra viacon via delle Isole Curzolane. Stamattina un’auto ha preso in pieno undi, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine che sono accorse tempestivamente per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro e gestire la viabilità sul tratto di strada interessato. Ieri sera un altro incidente sempre sulla stessa strada Ma già ieri sera, 11 marzo, sempre nella stessa zona si era verificato un altro sinistro stradale, per il quale sono accorse oltre alle forze dell’ordine anche i sanitari del 118. Purtroppo ancora non si conosce bene quale sia stata la dinamica di entrambi gliné quali siano allo stato attuale le condizioni di salute delle persone coinvolte. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, finiscono contro un muro di cinta: 2 incidenti in meno di 24 ore in via Giovanni Conti (VIDEO) - romanellale : @puledra1977 @angelica9_6 ma nemmeno. sono due ragazzi di Roma belli e molto fortunati. Le storie iniziano e finisc… - RobRobocop_ : @GuidoCrosetto @bottari12 Se queste notizie vengono date e finiscono sui giornali, il paese è messo malissimo. Per… - FRANCESCOLARDIN : RT @Against_Caste: Finalmente, anni di calunnie e discredito finiscono questo pomeriggio al Tribunale di Roma. Non solo è stato scagionato… - RedaFree_it : ????#Roma, non finiscono le indagini post #pandemia: ancora aperta la questione falsi #GreenPass ?? A processo anche… -

A questo se ne aggiungeranno sei: aggiungerà un lotto per i municipi 3 e 15, un III lotto per... Dove vanno i vestiti usati Dovei materiali raccolti, vale a dire i vestiti, le stoffe, ......reati compiuti durante l'esercizio delle funzioni - come è già successo a Brescia e aper le ... Ora nel suo mirinoi ministri. "Tutti i politici a battersi il petto, tutti indignati - ...Basta consultare i mattinali di polizia e carabinieri per rendersi conto che ormai ae ... Anche quelle detenute regolarmente da chi ha il porto d'armi per uso sportivo, quindi, per ...

Roma, finiscono contro un muro di cinta: 2 incidenti in meno di 24 ore in via Giovanni Conti (VIDEO) Il Corriere della Città

Stamattina ad essere accorsi sono stati gli uomini della Polizia municipale di Roma Capitale, il III Nomentano, che ha svolto tutti gli accertamenti utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica ...Pellegrini sarà certamente out nel prossimo match di Serie A contro il Sassuolo, previsto domenica alle 18; resta in dubbio anche la sua presenza nella gara di ritorno contro i baschi Scontro di gioco ...