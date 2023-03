Roma Femminile | Spugna | “Contro il Milan gara a senso unico”

(Di domenica 12 marzo 2023) Il tecnico dellaAlessandroha parlato in seguito al successoildi Maurizio Ganz

Sarà tra Roma e Juventus la finale della Coppa Italia 2023 del calcio femminile. Nella prima semifinale di oggi, tra le giallorosse e il Milan, la squadra della capitale si è imposta per 3 - 1 (a segno ...

Coppa Italia Femminile - Roma-Milan 3-1 - Giallorosse in finale al termine di una gara al cardiopalma:... Voce Giallo Rossa

Roma Femminile, Giallorosse in finale di Coppa Italia: battuto il Milan 3-1 - A.S. Roma - Una partita emozionante, risolta al fotofinish, quando i supplementari sembravano ormai il palcosc... - Marion ...Sono arrivati i verdetti dal rettangolo verde quest’oggi nelle semifinali di ritorno della Coppa Italia 2023 di calcio femminile. Saranno Juventus e Roma a sfidarsi nell’atto conclusivo, con le giallo ...