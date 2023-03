Roma, clochard trovato morto in una baracca: la macabra scoperta di un suo amico (Di domenica 12 marzo 2023) Roma – Il corpo di un 50enne romeno senza fissa dimora è stato trovato senza vita intorno alle 22 di ieri. A fare la macabra scoperta è stato un suo amico, pure lui clochard nella stessa Riserva naturale Aniene in via Michelangelo Tilli. Sul posto i carabinieri di Montesacro. Secondo un primo esame effettuato sul posto dal medico legale le cause del decesso sarebbero naturali. La salma è stata comunque portata al policlinico Umberto I per l’esame autoptico. (fonte: Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 marzo 2023)– Il corpo di un 50enne romeno senza fissa dimora è statosenza vita intorno alle 22 di ieri. A fare laè stato un suo, pure luinella stessa Riserva naturale Aniene in via Michelangelo Tilli. Sul posto i carabinieri di Montesacro. Secondo un primo esame effettuato sul posto dal medico legale le cause del decesso sarebbero naturali. La salma è stata comunque portata al policlinico Umberto I per l’esame autoptico. (fonte: Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelo_perfetti : Roma, clochard trovato morto in una baracca: la macabra scoperta di un suo amico - qnazionale : Clochard 50enne trovato morto nella riserva naturale dell'Aniene - AnsaRomaLazio : Cadavere di un clochard in una baracca a Roma, indagano i cc. In una zona boschiva in periferia, vittima è un 49enn… - rep_roma : Clochard 50enne trovato morto nella riserva naturale dell'Aniene [aggiornamento delle 11:31] - CorriereCitta : Tragedia a Roma, clochard trovato morto in una baracca: aveva 50 anni -

Clochard trovato cadavere in una baracca a Roma ... in zona Casal de' Pazzi alla periferia di Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora. Ad allertare il 112 è stato un altro clochard. Sul ... Cadavere di un clochard in una baracca a Roma, indagano i cc ... in zona Casal de' Pazzi alla periferia di Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora. Ad allertare il 112 è stato un altro clochard. Sul ... Clochard 50enne trovato morto nella riserva naturale dell'Aniene L'uomo, 50enne, è stato trovato da un suo amico sabato sera. Sul posto i carabinieri di ... ... in zona Casal de' Pazzi alla periferia di, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora. Ad allertare il 112 è stato un altro. Sul ...... in zona Casal de' Pazzi alla periferia di, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora. Ad allertare il 112 è stato un altro. Sul ...L'uomo, 50enne, è stato trovato da un suo amico sabato sera. Sul posto i carabinieri di ... Clochard trovato cadavere in una baracca a Roma Nuovo Sud Cadavere di un clochard in una baracca a Roma, indagano i cc In una baracca in una zona boschiva di via Michelangelo Tilli, in zona Casal de' Pazzi alla periferia di Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa di ... Clochard 50enne trovato morto nella riserva naturale dell'Aniene Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... In una baracca in una zona boschiva di via Michelangelo Tilli, in zona Casal de' Pazzi alla periferia di Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...