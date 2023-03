Roma, 49enne trovata morta in casa dal compagno: è giallo sulle cause (Di domenica 12 marzo 2023) Una donna è stata trovata morta in casa dal suo compagno. La tragedia si è consumata in un appartamento vi dia Greve, in zona Villa Bonelli a Roma. L’uomo, al suo rientro, a mezzanotte e mezza nella notte tra ieri e oggi, 12 marzo, ha trovato la 49enne priva di vita e ha immediatamente dato l’allarme ai sanitari del 118 che accorsi non hanno potuto fare niente altro che constatare il decesso. Dopo la constatazione del decesso il 118 chiede l’intervento dei Carabinieri Ma i medici, dopo aver svolto tutto quanto era nelle loro possibilità per salvare la vita della donna, manovre che purtroppo si sono verificate vane, non hanno potuto fare altro constatare il decesso e avvertire i Carabinieri, come di routine, i quali sono accorsi velocemente sul posto per svolgere le indagini del caso. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Una donna è stataindal suo. La tragedia si è consumata in un appartamento vi dia Greve, in zona Villa Bonelli a. L’uomo, al suo rientro, a mezzanotte e mezza nella notte tra ieri e oggi, 12 marzo, ha trovato lapriva di vita e ha immediatamente dato l’allarme ai sanitari del 118 che accorsi non hanno potuto fare niente altro che constatare il decesso. Dopo la constatazione del decesso il 118 chiede l’intervento dei Carabinieri Ma i medici, dopo aver svolto tutto quanto era nelle loro possibilità per salvare la vita della donna, manovre che purtroppo si sono verificate vane, non hanno potuto fare altro constatare il decesso e avvertire i Carabinieri, come di routine, i quali sono accorsi velocemente sul posto per svolgere le indagini del caso. ...

