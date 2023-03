Rogerio: 'Punti contro la Roma? Con la forza di questo gruppo si può' (Di domenica 12 marzo 2023) Intervistato da Dazn il terzino del Sassuolo, Rogerio, ha presentato così la sfida contro la Roma Punti - "Come si fanno Punti co... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Intervistato da Dazn il terzino del Sassuolo,, ha presentato così la sfidala- "Come si fannoco...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanewseu : #Sassuolo, #Rogerio: “Vogliamo fare punti con il gruppo come abbiamo sempre fatto” - forzaroma : Sassuolo, Rogerio: 'Cercheremo di fare punti con la forza del gruppo' #ASRoma - VoceGiallorossa : Sassuolo, Rogerio: 'Oggi proveremo a fare punti con la forza del gruppo e le capacità individuali' #ASRoma… - Marco_Rogerio_ : RT @FBiasin: Con 8 sconfitte la cosa che fa più impressione non sono tanto i potenziali 18 punti di distacco dalla vetta, ma il fatto che l… - MauroC1981 : @Marco_Rogerio_ Non è 'cortomusismo', ma quel campionato lì era vinto a gennaio, e tre punti in più o meno non avre… -