Rocío Muñoz Morales: "Ho vissuto una relazione malsana". L'ex amore tossico

Rocío Muñoz Morales è una delle attrici più amate della sua generazione. Una volta arrivata in Italia, ha seguito il suo destino: si è dedicata al lavoro, oltre che all'amore – la sua storia con Raoul Bova è magica – ed è diventata mamma di due bambine. Ma Rocío di strada ne ha fatta: in una lunga intervista ha ripercorso il suo passato ad oggi, compreso un amore tossico contro cui si è ritrovata a dover combattere.

Rocío Muñoz Morales, la relazione malsana del suo passato

Indimenticabile madrina al Festival di Venezia, Rocío Muñoz Morales è sulla cresta dell'onda: è stata presente a Sanremo 2023.

