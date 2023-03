Rivoluzioni soul | secondo Sly Stone

(Di domenica 12 marzo 2023) Uno dei rari casi in cui il classico (e spesso tristemente famoso) connubio tra genio e sregolatezza ha avuto un perfetto equilibrio, anche se alla distanza la seconda ha di first appeared on il manifesto.

... il blues, il gospel e il. Si tratta di straordinari nomi come Ma Rainey , Sister Rosetta ... sono riuscite a diventare un esempio per altre donne, e a supportare le grandisociali ...E la sua classe è volata alta come il più inarrivabile degli acuti. Su La Stampa lei ha preso ... In Italia ledurano dal lunedì al venerdì.... negli anni ha poi reso il suo stile unico, mescolando, rap e musica italiana. Nel corso della ... Anni di evoluzioni e, trovando nuove forme per assomigliarsi di più, perché se è vero ...