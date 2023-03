Rivelato il segreto sull'Inter: cosa c'è dietro il disastro di Inzaghi (Di domenica 12 marzo 2023) Il modo in cui Acerbi si fa superare da Nzola è il riassunto di tutti i problemi dell'Inter. C'è un 35enne arrivato in prestito per tappare un buco in rosa che è diventato titolare inamovibile, incapace di contenere un brillante 26enne sia per carenze atletiche sia per una certa dose di supponenza. L'Inter di campionato è questa, una squadra che cerca esperienza e ottiene presunzione. In altre parole, che invecchia male. Va tutto bene per un tempo, uno soltanto. La squadra di Inzaghi accetta la partenza sprint dello Spezia senza scomporsi, non pretende di indirizzare la partita in pochi minuti, capisce che il volume di gioco si crea man mano attraverso la fatica e che il gol non è un diritto acquisito ma bisogna guadagnarselo. Tutto bene fino agli ultimi metri, dove manca convinzione, serietà, cattiveria sportiva. Ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Il modo in cui Acerbi si fa superare da Nzola è il riassunto di tutti i problemi dell'. C'è un 35enne arrivato in prestito per tappare un buco in rosa che è diventato titolare inamovibile, incapace di contenere un brillante 26enne sia per carenze atletiche sia per una certa dose di supponenza. L'di campionato è questa, una squadra che cerca esperienza e ottiene presunzione. In altre parole, che invecchia male. Va tutto bene per un tempo, uno soltanto. La squadra diaccetta la partenza sprint dello Spezia senza scomporsi, non pretende di indirizzare la partita in pochi minuti, capisce che il volume di gioco si crea man mano attraverso la fatica e che il gol non è un diritto acquisito ma bisogna guadagnarselo. Tutto bene fino agli ultimi metri, dove manca convinzione, serietà, cattiveria sportiva. Ecco ...

