Riti e scaramanzie dei politici che tifano Napoli

Leggi su agi

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - C'è chi cambia guinzaglio al cane se la partita incombe, e chi ricorre al sale grosso. C'è chi non cambia posizione sul divano, e chi si fa trascinare nel tifo dal figlio. Il, che voli nelle classifiche o che navighi a vista, ha potuto contare in ogni legislatura su una sua pattuglia di tifosi nei due rami del Parlamento, come ogni squadra storica italiana. E in questa, anche su un ministro. Tifoso, anche se non sfegatato, è certamente il titolare del dicastero della Cultura, Gennaro Sangiuliano, segnalato l'ultima volta allo stadio il giorno dopo la nomina, Roma-la partita. Ma, dopo la vittoria sull'Atalanta, anche per i più accesi e scaramantici supporter azzurri tra Camera e Senato è l'ora di pensare in ‘tricolore'. Non ha mezzi termini Sergio Rastrelli, senatore FdI e tra i fondatori del clubParlamento ...