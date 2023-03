RISULTATI | NJPW “New Japan Cup 2023” 12 03 2023 Day 6

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 marzo 2023) Idella sesta giornata dello storico Torneoandata in scena a Maibara, Shiga:NewCup– Day 6Domenica 12 Marzo – Maibara, Shiga () Tag Team MatchRen Narita & Ryohei Oiwa battono Oskar Leube & Tomoaki Honma (10:32)Shota Umino & Yuto Nakashima battono TMDK (Kosei Fujita & Zack Sabre Jr.) (10:06) Eight Man Tag Team MatchBULLET CLUB (Chase Owens, David Finlay, El Phantasmo & KENTA) battono Just 4 Guys (DOUKI, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (10:17)United Empire (Great-O-Khan, Jeff Cobb, Mark Davis & Will Ospreay) battono House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) (9:16) Ten Man Tag Team MatchLos Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA, ...