Risentimento al polpaccio per Kim, ma filtra ottimismo per la Champions (Di domenica 12 marzo 2023) Nella convincente vittoria di ieri del Napoli sull'Atalanta per 2-0 c'è stato un solo momento negativo che ha rischiato di rovinare pesantemente la serata. Intorno al 75esimo minuto, con il risultato ancora in bilico sull'1-0 in virtù del bellissimo goal di Kvaratskhelia, Kim ha sentito dolore al polpaccio e si è accasciato a terra. Nonostante L'articolo

