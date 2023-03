Leggi su 20migliori

(Di domenica 12 marzo 2023) Ingredienti Per preparare ladiavrete bisogno dei seguenti ingredienti: – 3medie – 2medie – 1 cipolla – 2 spicchi d’aglio – Olio extravergine di oliva – Sale e pepe nero qb. – Rosmarino fresco – Timo fresco – Formaggio grattugiato a piacere Preparazione 1. Iniziate la preparazione pelando lee lee, dopo averle lavate, tagliatele a rondelle sottili. 2. Tritate la cipolla e l’aglio e fateli appassire in una padella con un filo di olio. 3. Aggiungete le, lee una manciata di rosmarino e timo fresco. 4. Continuate a cuocere a fuoco medio-basso per 15-20 minuti, mescolando regolarmente fino a quando le verdure saranno morbide. 5. Aggiustate di sale e pepe nero a ...