Ricetta Salsiccia In Umido

(Di domenica 12 marzo 2023) Ingredienti Per ladellain, servono pochi ingredienti ma di ottima qualità. Ecco la lista: 600 gr didi maiale o mista 4 cipolle rosse medie 1 peperone rosso 700 ml passata di pomodoro 100 ml di vino rosso 2 spicchi di aglio 1 cucchiaio di origano secco 3 foglie di alloro olio extravergine di oliva sale e pepe nero q.b. Lapuò essere sostituita con qualsiasi altra carne a proprio piacimento, come pollo, tacchino o manzo, ma il sapore sarà diverso. Preparazione Per iniziare la, tagliate le cipolle a fette sottili e affettate il peperone in piccoli cubetti. In una padella grande, mettete un po’ di olio extravergine di oliva e fate soffriggere le verdure per alcuni minuti. Aggiungete gli spicchi di aglio, l’origano secco e le ...