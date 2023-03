Ricerche vittime naufragio su tratto di 13 km di costa (Di domenica 12 marzo 2023) Non si fermano le Ricerche dei corpi delle persone coinvolte nel naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Da 15 giorni Vigili del fuoco soccorritori acquatici con acquascooter ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Non si fermano ledei corpi delle persone coinvolte neldi domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Da 15 giorni Vigili del fuoco soccorritori acquatici con acquascooter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCalabria : Ricerche senza sosta, a Cutro trovati altri due corpi Le ricerche si concentrano nella zona di Praialonga. Sale a 7… - corrierelamezia : Ricerche vittime del naufragio su tratto di 13 km di costa, mappa del Tas dei vigili del fuoco per coordinare inter… - Valentina_M1994 : RT @TgrRai: Naufragio #migranti, non si fermano le ricerche tra i calanchi di Praialonga: trovati altri tre corpi, sale a 79 il numero dell… - TgrRai : Naufragio #migranti, non si fermano le ricerche tra i calanchi di Praialonga: trovati altri tre corpi, sale a 79 il… - cronachelucane : TRAGEDIA DI CUTRO KR 7??9?? VITTIME ACCERTATE MA È PURTROPPO UN BILANCIO PROVVISORIO - Continuano le ricerche ad ol… -