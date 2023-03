Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (Di domenica 12 marzo 2023) Stasera, domenica 12 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel primo episodio della quarta puntata, indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso erano presenti nell’Archivio ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023) Stasera, domenica 12 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladicon me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “bandalancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso erano presenti nell’Archivio ...

