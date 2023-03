Resta con me, anticipazioni quinta puntata: trama episodi domenica 19 marzo 2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Resta con me, la fiction di Rai 1 che ha debuttato il 19 febbraio scorso. E che vede come protagonista l’attore Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri, che sta indagando su una banda di ladri. E che sta cercando di dare un volto e un nome ai malviventi, anche a costo di mettere in pericolo, suo malgrado, famiglia e amici. Ma cosa succederà nella quinta puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 19 marzo, sempre in prima serata. E sempre su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa. Cosa è successo nella quarta puntata di Resta con me Nella quarta puntata andata in onda il 12 marzo, Alessandro, indagando sull’omicidio di un ragazzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatoricon me, la fiction di Rai 1 che ha debuttato il 19 febbraio scorso. E che vede come protagonista l’attore Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri, che sta indagando su una banda di ladri. E che sta cercando di dare un volto e un nome ai malviventi, anche a costo di mettere in pericolo, suo malgrado, famiglia e amici. Ma cosa succederà nellache, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda19, sempre in prima serata. E sempre su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa. Cosa è successo nella quartadicon me Nella quartaandata in onda il 12, Alessandro, indagando sull’omicidio di un ragazzo ...

