Resta con Me: anticipazioni quinta puntata di domenica 19 marzo 2023

Francesco Arca 1×09 – 1×10 – Alessandro e Paola ritrovano un po' di serenità dopo aver preso la decisione di adottare Diego. La squadra, intanto, indaga sul furto delle reliquie di San Ciro. Il ladro è Daniele Ausiello, sospettato di far parte della "banda della lancia termica", che muore, investito da un'auto misteriosa, poco prima dell'arresto. Intanto, Paola scopre che il padre di Diego era l'informatore di Alessandro e che la sua morte potrebbe essere legata a questo. Sentendosi di nuovo ingannata, Paola decide che si separerà dal marito, terminate le pratiche per l'adozione di Diego. Qualcosa, però, sconvolge tutto: Cristiana, la madre di Diego – a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale – bussa alla porta di Paola.

