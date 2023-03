Resta con me: anticipazioni 19 marzo (Di domenica 12 marzo 2023) Resta con me a quanto pare finirà il 19 marzo e infatti è proprio quella la data in cui andrà in onda l’ultima puntata. Va detto che poi questa sera, 12 marzo, ci sarà invece la quarta puntata e poi appunto si dovrà aspettare una settimana per poter vedere la quinta. Si somma a tutto questo anche il fatto che comunque ci sono proprio tantissimi curiosi di scoprire di più in merito all’ultima puntata. Di seguito infatti saranno fornite alcune anticipazioni in merito ad alcune scene, anche se comunque è ancora presto per avere proprio notizie ufficiali e certe, visto che in effetti quello che si sa per ora corrisponde solo a dicerie e non ancora a certezze. Riuscirà Scudieri intanto a venire a capo delle indagini, cioè a scoprire chi sono i membri che compongono la banda della lancia termica? Resta con ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 marzo 2023)con me a quanto pare finirà il 19e infatti è proprio quella la data in cui andrà in onda l’ultima puntata. Va detto che poi questa sera, 12, ci sarà invece la quarta puntata e poi appunto si dovrà aspettare una settimana per poter vedere la quinta. Si somma a tutto questo anche il fatto che comunque ci sono proprio tantissimi curiosi di scoprire di più in merito all’ultima puntata. Di seguito infatti saranno fornite alcunein merito ad alcune scene, anche se comunque è ancora presto per avere proprio notizie ufficiali e certe, visto che in effetti quello che si sa per ora corrisponde solo a dicerie e non ancora a certezze. Riuscirà Scudieri intanto a venire a capo delle indagini, cioè a scoprire chi sono i membri che compongono la banda della lancia termica?con ...

