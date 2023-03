Regione Lazio, Rocca presenta la sua giunta. Chi sono i nuovi assessori (Di domenica 12 marzo 2023) Nasce la nuova giunta regionale del Lazio. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato la nuova giunta nella sede di via Cristoforo Colombo confermando lo schema di 6 assessori a Fratelli d'Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia, con 5 uomini e 5 donne. La squadra sarà questa: Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca, Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Elena Palazzo (FdI) avrà Ambiente, Sport e Turismo, Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti, Massimiliano Maselli (FdI) alle Politiche sociali, Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione), per la Lega Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica, Politiche ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Nasce la nuovaregionale del. Il presidente della, Francesco, hato la nuovanella sede di via Cristoforo Colombo confermando lo schema di 6a Fratelli d'Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia, con 5 uomini e 5 donne. La squadra sarà questa: Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca, Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Elena Palazzo (FdI) avrà Ambiente, Sport e Turismo, Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti, Massimiliano Maselli (FdI) alle Politiche sociali, Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione), per la Lega Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica, Politiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Hervé Guibert apre la nuova stagione espositiva del Macro. Le fotografie dell'artista francese in mostra fino al 21… - raffaellapaita : Eh già, ora si capisce a che cosa serviva unicamente la candidatura della #Bianchi alla regione Lazio: a far vincer… - marcofurfaro : Una morte che lascia sconvolti e senza parole. Bruno Astorre era un uomo appassionato e generoso. Ha dato tanto all… - SabiniaTV : E' GIUSEPPE SCHIBONI IL NUOVO ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'UNIVERSITA' DELLA REGIONE LAZIO - CedroneBruno : @Noiconsalvini Riflessione: In regione LAZIO stanno recapitando le MULTE A GLI OVER 50 NON VACCINATI( Multa OSCENA… -