Recuperata 79ma vittima naufragio, è un altro bambino

E' stata rinvenuta poco prima di mezzogiorno la 79esima vittima del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio. Gli uomini che stanno conducendo le ricerche hanno trovato in mare il corpo di un bambino.

