Recensione LOL 3 | la terza stagione

Leggi su tuttotek

(Di domenica 12 marzo 2023) LOL 3: chi ride è fuori è giunto su Amazon Prime Video con i suoi primi quattro episodi: scopriamo insieme come sta andando questanella nostraUno degli show on demand più attesi degli ultimi anni è sicuramente LOL, format internazionale che anche in Italia ha avuto un enorme successo. Giunto finalmente alla suasu Amazon Prime Video, si presenta con un cast molto variegato e con una formula che rimane vincente: quella di un gruppo di comici di alto calibro che non possono ridere, ma devono far ridere per poter vincere. Il trailerLOL 3 La formula del programma rimane vincente, ma questapresenta un forte calo qualitativo rispetto alle due stagioni precedenti, presentando un’enorme ...