RECENSIONE E BILANCIO THE VOICE KIDS: CONTINUA IL SUCCESSO DEL MARCHIO THE VOICE (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il SUCCESSO senza se e ma di “The VOICE Senior”, è stato proposto al sabato sera su Rai 1 un altro spin off del format in due puntate: “The VOICE KIDS”. Era da tempo che non vedevamo i bambini in prima serata. Un tempo infatti, basti pensare alla stessa Clerici con “Ti Lascio Una Canzone” oppure “Io Canto” su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti, questo genere di programmi era sicuramente più coltivato e preso in considerazione. Mettere al centro i bambini è un’opera piuttosto complessa, anche e soprattutto per evitare un’inevitabile demagogia che inevitabilmente portano davanti allo schermo; e in più, allo stadio attuale del piccolo schermo, puntare sulla generazione più giovane ha una buona dose di rischio, considerando il difficile riscontro che solitamente ha tra il ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo ilsenza se e ma di “TheSenior”, è stato proposto al sabato sera su Rai 1 un altro spin off del format in due puntate: “The”. Era da tempo che non vedevamo i bambini in prima serata. Un tempo infatti, basti pensare alla stessa Clerici con “Ti Lascio Una Canzone” oppure “Io Canto” su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti, questo genere di programmi era sicuramente più coltivato e preso in considerazione. Mettere al centro i bambini è un’opera piuttosto complessa, anche e soprattutto per evitare un’inevitabile demagogia che inevitabilmente portano davanti allo schermo; e in più, allo stadio attuale del piccolo schermo, puntare sulla generazione più giovane ha una buona dose di rischio, considerando il difficile riscontro che solitamente ha tra il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TommasoRanisi : Continua il successo del marchio The Voice: è la volta di #TheVoiceKids. #AscoltiTv - bubinoblog : RECENSIONE E BILANCIO THE VOICE KIDS: CONTINUA IL SUCCESSO DEL MARCHIO THE VOICE -