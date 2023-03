Realtà bergamasche al Salone del Mobile con forti aspettative

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Sono 16 i brand presenti alla kermesse milanese oltre a quelli che animeranno il FuoriSalone. «C’è una grande vogli… -

La seconda edizione di Futura Expo - in calendario l'8, il 9 e il 10 ottobre a Brixia Forum - vedrà la partecipazione massiccia di. Questo è un articolo . Per continuare a ...... era l'altra faccia della medaglia di quelle. Si imputavano all'ex premier e a una ... Giulia Grillo e Roberto Speranza per non aver rinnovato il Piano pandemico , che inriguardava ...... Roberto Speri , fa presente come "nella filosofia del centro commerciale e in un'ottica di valorizzazione del territorio, siamo felici di collaborare con lecome l'Associazione ...