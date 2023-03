Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Allenamento all'indomani di Roma-Real Sociedad 2-0 ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - ETGazzetta : Real Sociedad, crisi continua: solo 1-1 col Maiorca e zona Champions a rischio #Liga - romanewseu : Verso l'Europa League, la #RealSociedad si fa rimontare in Liga ?? -

SPAGNA - Continua la crisi di risultati della, che dopo il ko nell'andata degli ottavi di Europa League contro la Roma pareggia 1 - 1 in casa del Mallorca, orfano dell'ex Lazio Muriqi per squalifica. La squadra di Alguacil, che ...La crisi dellacontinua. Col Maiorca, una squadra che i baschi avevano battuto nelle ultime 7 sfide senza incassare una sola rete, gli uomini di Imanol Alguacil hanno fatto 1 - 1 e ora rischiano di ...E se il capitano giallorosso ha dovuto mettere 30 punti di sutura alla testa dopo uno scontro di gioco nella gara contro la, per il 'Gallo' questa mattina c'è stata l'operazione per ...

Il curioso gesto di Abraham a El Shaarawy nel tunnel dopo Roma-Real Sociedad Corriere dello Sport

Una sola vittoria nelle ultime nove uscite per i rivali della Roma in Europa. Al gol di Carlos Fernández risponde Kang-in Lee ...Gli spagnoli, avversari in Europa League dei giallorossi, non vanno oltre l'1-1 con il Maiorca e chiudono anche dieci. Buio totale: una vittoria nelle ultime nove ...