Real Madrid | Vinicius | “Sono il giocatore che subisce più falli | ma anche il più ammonito”

(Di domenica 12 marzo 2023) L'attaccante del Real Madrid, Vinícius Junior, autore di uno dei gol che ha permesso ai blancos di battere l'Espanyol, ha parlato ai microfoni de LaLiga TV degli obiettivi personali e di squadra: "Questa è una vittoria molto importante, spero di continuare a fare gol. Noi vogliamo lottare fino alla fine per provare a conquistare il titolo, questa squadra non si arrende mai. Ce la metteremo tutta per riprendere il Barcellona. Arbitri? Voglio che facciamo le scelte giuste. E' strano che io sia il giocatore che subisce più falli, ma che poi è anche quello che viene più ammonito".

È questa, secondo Fichajes in Spagna, la sepranza più grande del Milan per il rinnovo di contratto di Rafael Leao che resta a scadenza 30 giugno 2024 e che Jorge Mendes ha offerto alPer tranquillizzare e blindare il gioiello di Spalletti, su cui hanno già messo gli occhi tutti i top club europei, con in testa ildel suo idolo Guti.Commenta per primo Come spiegato da As , ilè pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per un doppio acquisto. I nomi sono quelli di Bruno Guimaraes, del Newcastle , e di Richarlison .

“Danno reputazionale”. Sarebbe questo, secondo alcuni quotidiani spagnoli, la mossa attraverso cui la UEFA potrebbe decidere di escludere il Barcellona dalla prossima Champions League. Al centro resta ...Nel comunicato: “Florentino Perez ha convocato urgentemente il Cda domani per decidere sulle azioni che il Real Madrid ritiene opportune” Il Real Madrid si espone per la prima volta sul caso Negreira ...