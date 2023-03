Ragazzino di 12 anni accoltellato in strada | è grave

(Di domenica 12 marzo 2023) Undi 12, poco più che un bambino, è statoe feritomente sabato sera a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 12enne era in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando &e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara0473 : RT @NardelloGiorgia: è tornato un ragazzino, lui ha 15 anni. ci manchi edoo??????? @drojette #donnalisi - SergioTomat : RT @JediPerLItalia: @rubio_chef @welikeduel @MarcoDamilan @rulajebreal @repubblica @LaStampa @pinapic @lauraboldrini @LiaQuartapelle @pdnet… - Maria_TAELandd : Buongiorno Army,oggi così,con queste tenere immagini di un minuscolo Yeontan postate da Taehyung oggi 5 anni fa con… - silviaBULL : @kamzes @castorino1976 @BlueHawk13 @donnadimezzo Veramente lui ti spiega come fare tutto su internet e questo fin d… - Alessan94368181 : @daves80 È rosso tutta la vita. Ma dato che per dare il rigore è dovuto andare al Var gli sembrava troppo espellerl… -

Mario Di Leva è Diego Russo Diego ha undicied è un bambino vispo e intelligente. Dopo la ... Sì, perché nonostante quei suoi atteggiamenti daribelle, rissoso e irruente, Diego è ...Me ne accorsi da, seguendo alla televisione i film tratti dal libro "Così parlò ... Daniele Vitali, bolognese, è stato pertraduttore alla Commissione europea. Ha al suo attivo vari ...Serata choc all' ospedale Pellegrini di Napoli: un minore, D. G. di 12è arrivato al pronto soccorso del presidio della Pignasecca a causa di ferite da taglio e da punta al torace. Accoltellato in una rissa tra ragazzini nelle strade del centro storico della città. ...

Napoli, accoltellato a 12 anni: è stabile e non in pericolo di vita il ragazzo trasferito al Santobono ilmattino.it

Monza – Si accascia in centro per un malore e muore in ospedale: in tasca aveva diversi grammi di cocaina, avviate indagini e disposta l’autopsia. Nei… Leggi ...È ricoverato in Chirurgia ed è sotto stretta osservazione clinica il ragazzino di 12 anni e mezzo giunto ieri sera alle 22 al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono con una autoambulanza ...