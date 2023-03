Raffica di furti nelle auto del centro storico: fermata banda di ladri (Di domenica 12 marzo 2023) fermata una banda di ladri nel centro storico di Roma. In pochi giorni i Carabinieri della Compagnia di Roma centro hanno arrestato 5 persone, tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, gravemente indiziate per il reato di furto su autovettura. Tra la refurtiva rinvenuta trolley, pc portatili, occhiali e costosi coprispalla. Roma, «C’è un ragazzo che danneggia le auto a Piazza Bologna!»: il tam tam sui social e i timori dei residenti Roma, furti nelle auto: arrestati 3 ladri al centro storico Tre cittadini cileni, di 28, 37 e 40 anni, sono stati sorpresi e arrestati dai Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023)unadineldi Roma. In pochi giorni i Carabinieri della Compagnia di Romahanno arrestato 5 persone, tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, gravemente indiziate per il reato di furto suvettura. Tra la reva rinvenuta trolley, pc portatili, occhiali e costosi coprispalla. Roma, «C’è un ragazzo che danneggia lea Piazza Bologna!»: il tam tam sui social e i timori dei residenti Roma,: arrestati 3alTre cittadini cileni, di 28, 37 e 40 anni, sono stati sorpresi e arrestati dai Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Raffica di furti nelle auto del centro storico: fermata banda di ladri - granati_mauro : RT @romatoday: Assalto alle auto parcheggiate in centro: raffica di arresti dei carabinieri - romatoday : Assalto alle auto parcheggiate in centro: raffica di arresti dei carabinieri - IStremato : @rocco_tanica @Monica_Romano La signora dovrebbe spegarci anche come difenderci e dissuadere tali rispettose cittad… - AntonellaFavre1 : RT @StampaTorino: Assalti a raffica ai negozi di Cit Turin: “Mai visti così tanti furti” -