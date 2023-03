“Radonjic | statistiche impressionanti | Sanabria sorprende anche come assist-man”

(Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli è una squadra di un altro mondo, ma il Torino di Ivan Juric è pronto ad affrontarli. Dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la partita e facendo un’analisi della squadra. “Siamo partiti bene – ha detto Juric – abbiamo fatto due gol e abbiamo avuto altre occasioni. Poi l’abbiamo gestita bene, non giocando un grande calcio ma subendo veramente poco da un Lecce che è sempre pericoloso”., il giovane talento della squadra granata, deve ancora migliorare mentalmente e impegnarsi di più negli allenamenti per poter diventare un elemento fisicamente e tecnicamente azzeccato. “Ci sono alti e bassi – ha detto Juric – ha avuto un basso contro la Juventus, ma poi si è messo a lavorare bene. L’altro giorno è entrato bene, oggi ha fatto due grandi numeri e ha lavorato bene per la squadra”. Gravillon, ...

Le, però, sono un po' infelici per i granata: non vincono in casa della Juventus dal ... Punta d'attacco vi sarà Sanabria davanti ae Miranchuk. Al centrocampo quasi certi Singo, ...e precedenti Il Torino è imbattuto in 10 delle 13 gare contro la Cremonese in A e ha ... I marcatori Vlasic ehanno realizzato il loro primo gol in A contro la Cremonese, lo ......da settimane c'è sempre un biancorosso in infermeria (l'ultimo forfait è stato quello di, ...52% e 32% della prima metà di campionato e per un americano nel suo ruolo sono davverod'...

Lecce-Torino: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Radonjic Corriere dello Sport

La sfida del 'Via del Mare' apre la domenica della 26^ giornata del campionato di Serie A. Nel Lecce Baroni sceglie Blin a centrocampo e Ceesay in attacco per il ruolo di centravanti. Juric rilancia R ...Voti fantacalcio Lecce-Torino 26^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita Clicca qui e scopri di più ...