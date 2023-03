Radonjic e Sanabria portano il Torino in Europa. Tre punti a Lecce (Di domenica 12 marzo 2023) Il Torino vince la sua seconda partita consecutiva, 2-0 il risultato finale contro il Lecce. La squadra di Ivan Juric sale al settimo posto e si gode lo stato di forma dei suoi attaccanti, Nemanja Radonjic e Antonio Sanabria. Europa – La lotta per la Conference League si fa intensa, il Torino comincia a far paura alla Juventus. La squadra di Ivan Juric si conferma dopo la vittoria casalinga con il Bologna e vince per 2-0 anche con il Lecce. Bastano le reti nel primo tempo di Wilfried Singo al 20?, su assist di Aleksey Miranchuk, e di Antonio Sanabria al 23?, su azione in solitaria di un incredibile Nemanja Radonjic. Il serbo si è reso protagonista di una serpentina sulla fascia sinistra, scartando in velocità due difensori e mettendo ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Ilvince la sua seconda partita consecutiva, 2-0 il risultato finale contro il. La squadra di Ivan Juric sale al settimo posto e si gode lo stato di forma dei suoi attaccanti, Nemanjae Antonio– La lotta per la Conference League si fa intensa, ilcomincia a far paura alla Juventus. La squadra di Ivan Juric si conferma dopo la vittoria casalinga con il Bologna e vince per 2-0 anche con il. Bastano le reti nel primo tempo di Wilfried Singo al 20?, su assist di Aleksey Miranchuk, e di Antonioal 23?, su azione in solitaria di un incredibile Nemanja. Il serbo si è reso protagonista di una serpentina sulla fascia sinistra, scartando in velocità due difensori e mettendo ...

