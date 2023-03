Rabiot ormai è prossimo all’addio: cosa succederà a fine anno? (Di domenica 12 marzo 2023) La storia tra Rabiot e la Juve sembra ormai prossima a terminare, con il francese che ha la possibilità di passare in una big inglese. Il talento non è mai mancato ad Adrien Rabiot, con il francese che però in diverse situazioni è stato fortemente accusato di non aver quella voglia e quella volontà di mostrare realmente il proprio talento al grande pubblico. Il transalpino infatti non ha di certo vissuto in maniera positiva i suoi primi anni a Torino, tanto è vero che erano molti i tifosi della Signora a non volerlo più vedere con la maglia bianconera sulle spalle, ma adesso tutto è cambiato. L’ex PSG ha trovato finalmente il proprio ruolo in campo e la posizione che predilige, ma il suo contratto sta per terminare e sembra ormai sempre più prossimo un suo possibile addio a fine ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 12 marzo 2023) La storia trae la Juve sembraprossima a terminare, con il francese che ha la possibilità di passare in una big inglese. Il talento non è mai mancato ad Adrien, con il francese che però in diverse situazioni è stato fortemente accusato di non aver quella voglia e quella volontà di mostrare realmente il proprio talento al grande pubblico. Il transalpino infatti non ha di certo vissuto in maniera positiva i suoi primi anni a Torino, tanto è vero che erano molti i tifosi della Signora a non volerlo più vedere con la maglia bianconera sulle spalle, ma adesso tutto è cambiato. L’ex PSG ha trovato finalmente il proprio ruolo in campo e la posizione che predilige, ma il suo contratto sta per terminare e sembrasempre piùun suo possibile addio a...

