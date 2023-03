Quota 103, la nuova circolare Inps: ecco cosa cambia (Di domenica 12 marzo 2023) La legge di Bilancio ha introdotto, soltanto per il 2023, una forma sperimentale di pensione anticipata che sostituisce Quota 102 e Quota 100. ecco quali sono i requisiti per accedere a Quota 103 e quali gli incentivi per chi decide di aspettare Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 marzo 2023) La legge di Bilancio ha introdotto, soltanto per il 2023, una forma sperimentale di pensione anticipata che sostituisce102 e100.quali sono i requisiti per accedere a103 e quali gli incentivi per chi decide di aspettare

