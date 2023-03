"Qui non deve mettere piede": l'oltraggio alla storia d'Italia, scoppia il caso (Di domenica 12 marzo 2023) Tornano alla grande tre estenuanti cliché nazionali: la rissa perpetua sull'antifascismo, la vulgata mistificatoria sul generale Cadorna e il solito “cuor di leone” dei dirigenti scolastici. Frullate tutto insieme e avrete l'episodio che ha appena visto protagonista il prestigioso liceo classico “Tito Livio” di Padova con un'unica vittima illustre: la cultura. Stando al sito, il liceo “mira a dare agli studenti una preparazione articolata e approfondita sul piano culturale”, così avevano invitato il colonnello Carlo Cadorna, nipote del nostro Comandante Supremo durante la Grande Guerra, a partecipare a un incontro autogestito dagli studenti per discutere di storia. Era un'occasione d'oro: superare la premiata sbobba emozional-antimilitarista del duo Lussu-Rosi e del seguito di compiacenti storici di partito, stimolando i ragazzi a ragionare sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Tornanogrande tre estenuanti cliché nazionali: la rissa perpetua sull'antifascismo, la vulgata mistificatoria sul generale Cadorna e il solito “cuor di leone” dei dirigenti scolastici. Frullate tutto insieme e avrete l'episodio che ha appena visto protagonista il prestigioso liceo classico “Tito Livio” di Padova con un'unica vittima illustre: la cultura. Stando al sito, il liceo “mira a dare agli studenti una preparazione articolata e approfondita sul piano culturale”, così avevano invitato il colonnello Carlo Cadorna, nipote del nostro Comandante Supremo durante la Grande Guerra, a partecipare a un incontro autogestito dagli studenti per discutere di. Era un'occasione d'oro: superare la premiata sbobba emozional-antimilitarista del duo Lussu-Rosi e del seguito di compiacenti storici di partito, stimolando i ragazzi a ragionare sui ...

