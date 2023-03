Quel clamoroso gesto di Tananai che ha fatto commuovere Mara Venier – Il video (Di domenica 12 marzo 2023) Un regalo inaspettato, sicuramente apprezzato. Quello che Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ha deciso di fare a Mara Venier durante la puntata di Domenica In, andata in onda questo pomeriggio. Dopo essersi esibito sulle note di Tango, brano quinto classificato alla kermesse sanremese di quest’anno, il 27enne milanese si è visto consegnare dalla padrona di casa il tanto atteso “disco d’oro”. Tuttavia, al momento di congedarsi dalla conduttrice, l’artista ha deciso di fare un gesto inatteso. «Ma te lo posso regalare?», chiede Tananai a Mara Venier. «Se ti piace te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne farà avere un altro. Lo voglio dare a te, se ci tieni e se ti piace la canzone». Spiazzata e commossa, “Zia Mara” ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Un regalo inaspettato, sicuramente apprezzato.lo che Alberto Cotta Ramusino, in arte, ha deciso di fare adurante la puntata di Domenica In, andata in onda questo pomeriggio. Dopo essersi esibito sulle note di Tango, brano quinto classificato alla kermesse sanremese di quest’anno, il 27enne milanese si è visto consegnare dalla padrona di casa il tanto atteso “disco d’oro”. Tuttavia, al momento di congedarsi dalla conduttrice, l’artista ha deciso di fare uninatteso. «Ma te lo posso regalare?», chiede. «Se ti piace te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne farà avere un altro. Lo voglio dare a te, se ci tieni e se ti piace la canzone». Spiazzata e commossa, “Zia” ...

