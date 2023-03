Quando si gioca il ritorno Porto-Inter? Data, orario e diretta tv Champions League (Di domenica 12 marzo 2023) Porto contro Inter, è l’ora della verità. La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 nerazzurro dell’anData, è in programma alle 21:00 di martedì 14 marzo. Il Porto negli ultimi anni ha una tradizione positiva contro avversari italiani agli ottavi di finale: Roma e Juventus sono state eliminate in questa fase del 2018/19 e 2020/21, mentre la Lazio è stata buttata fuori dai Portoghesi in Europa League nella scorsa stagione. I nerazzurri hanno superato il Porto negli ottavi di finale del 2004/05, ma sette mesi dopo sono usciti sconfitti dall’Estádio do Dragão nell’ultima trasferta in quello stadio. La partita potrà essere seguita anche in diretta tv in chiaro su Canale ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023)contro, è l’ora della verità. La partita didegli ottavi di finale di, dopo l’1-0 nerazzurro dell’an, è in programma alle 21:00 di martedì 14 marzo. Ilnegli ultimi anni ha una tradizione positiva contro avversari italiani agli ottavi di finale: Roma e Juventus sono state eliminate in questa fase del 2018/19 e 2020/21, mentre la Lazio è stata buttata fuori daighesi in Europanella scorsa stagione. I nerazzurri hanno superato ilnegli ottavi di finale del 2004/05, ma sette mesi dopo sono usciti sconfitti dall’Estádio do Dragão nell’ultima trasferta in quello stadio. La partita potrà essere seguita anche intv in chiaro su Canale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Posto che sono contrario alle squalifiche degli allenatori... Questa nota se la gioca con quella di Pecoraro quando… - GrandeFratello : L’esperienza, la professionalità, la maestria… di Tavassi quando gioca a calcio ?? #GFVIP - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - DiegoBot_it : Non voglio più essere costretto a giocare anche quando non sono in grado, a farmi infiltrare di cortisone perché de… - lordpeto : @totofaz @heyjude_90 @sorciosss @it_inter Ma assolutamente non c'entra nulla. Con barva napoli e milan vinci perché… -